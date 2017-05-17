قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد ظهر غدٍ الخميس، لبحث نقل تبعية المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة المراسلين الأجانب، بكافة حقوقهم الوظيفية إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات له، أن هيئة المراسلين الأجانب تكلفت ٨ ملايين جنيه ولم تفعل حتى الآن٠

وأشار “مكرم” إلي أن اللقاء مع رئيس الوزراء سيبحث تنشيط العلاقة بين الدولة والمراسلين الأجانب.