حقق فريق الوداد البيضاوي لقب الدوري المغربي لكرة القدم وذلك للمرة الـ 19 في تاريخه، بعدما تجاوز فريق أولمبيك آسفي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ 28 من المسابقة.

افتتح أصحاب الأرض، التسجيل أولاً في الدقيقة (27) من ركلة جزاء، لكن الضيوف لم ينتظروا سوى 7 دقائق ليعادلوا النتيجة، عن طريق الليبيري وليام جيبور.

وبدأ الوداد، الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم والفوز، الذي يضمن للفريق التتويج باللقب، وهو ما نجح فيه بالدقيقة (55) عن طريق صلاح الدين السعيدي، بعدما حول عرضية اشرف بن شرقي، بنجاح في الشباك.

ورفع الوداد، رصيده لـ63 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه الدفاع الحسني الجديدي، وهو فارق لن يقدر على تعويضه، في ظل تبقي مباراتين، على النهاية.

يذكر أن الوداد هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري المغربي بـ19 لقبًا، مقابل 12 مرة للجيش الملكي، و11 لقبًا للرجاء البيضاوي، و4 مرات للمغرب الفاسي، والنادي القنيطري.