الريال يتقدم على سيلتافيجو بهدف الدون في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد بهدف دون رد على نظيره سيلتافيجو في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم في الجولة الـ 21 المؤجلة في الدوري الاسباني.

سجل هدف التقدم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الميرنجي في الدقيقة 10 من عمر الشوط