قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لا يوجد صراع بين أجهزة الدولة، هذا الكلام غير موجود على الإطلاق ولا تنسوا أن هناك مغرضين يطلقون شائعات الهدف منها النيل من هيبة الدولة، مضيفا: أن معنى الصراع هو غياب صانع القرار.. أومال أنا بعمل إيه”.

وأضاف الرئيس السيسى خلال الجزء الثانى من حواره مع رؤساء الصحف القومية الثلاثة،” أنظم العمل بين الأجهزة بحكم سلطاتى الدستورية.. ثم على أى شيء سيتنافسون أو يتصارعون”.