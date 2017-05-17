افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، اليوم الأربعاء، عددا من منافذ “أهلا رمضان” لبيع السلع الغذائية والتموينية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وافتتح المحافظ ثلاثة منافذ “أهلا رمضان” في مدينة طنطا تنظمهم المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين بالغربية، كما افتتح منفذ في قاعة “جرين بالاس” بطنطا تنظمه الغرفة التجارية بالغربية، تحت إشراف مباحث ومديرية التموين بالغربية.

وافتتح المحافظ أيضا منفذين في المحلة الكبرى، أحدهما بحي أول المحلة الكبرى، والثاني في شارع سعد زغلول بالمحلة، كما قام المحافظ بتفقد منفذ “تحيا مصر” بجوار مجلس ومدينة المحلة الكبرى، للتأكد من توافر كافة السلع وجودتها ومناسبة أسعارها للجميع.

وأصدر صقر تعليماته لمدير مباحث التموين بالتفتيش الدائم والمستمر على هذه المنافذ، للتأكد من توافر وجودة كافة السلع ومناسبة الأسعار للجميع.