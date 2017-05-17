 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 11:20 مساءً
روابط سريعة
وزيرة إسرائيلية ترتدي فستانا عليه صورة القدس
60049-فستان-الوزيرة-عليه-صورة-القدس

وزيرة إسرائيلية ترتدي فستانا عليه صورة القدس

2017-05-17 21:52:52

ارتدت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميرى ريجف فستانا عليه مدينة القدس والمسجد الاقصى وقبة الصخرة خلال حضورها مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته التى افتتحت اليوم.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أن الوزيرة حرصت على ارتداء الفستان للتأكيد على أن القدس هى العاصمة الأبدية لإسرائيل، على حد زعمها.
وتنتمى الوزيرة لحزب الليكود المتطرف الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو رىيس الوزراء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3