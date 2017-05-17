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داعية لرجل يدخل الحمام 40 مرة يوميا: "أنت ولى من أولياء الله"
خالد الجندي

داعية لرجل يدخل الحمام 40 مرة يوميا: "أنت ولى من أولياء الله"

2017-05-17 21:36:43

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أحد المتصلين أزالوا له القولون بالكامل ووضعوا الأمعاء الدقيقة مكان الغليظة ويدخل الحمام أربعين مرة فى اليوم ويأكل مرة واحدة فى اليوم، بالدعاء له وللمشاهدين ومصر والرئيس السيسى، قائلا: “ادعى لنا أنت راجل ولى من أولياء الله الصالحين”.

وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن الرجل رغم مرضه الشديد متمسك بصيام شهر رمضان، ولدينا ناس صحتها تهد جبال لا يصومون، ويظهرون فى الشوارع بكل بجاحة يدخنون السجائر.

وأشار إلى أن هذه رسالة لكل من تسول له نفسه الفطر فى رمضان هذا العام بدون عذر مرضى.

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