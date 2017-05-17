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"أمن القاهرة" يكشف عن حجم الأراضي المستردة في اليوم الأول
ازالة التعديات على الاراضي الزراعية

"أمن القاهرة" يكشف عن حجم الأراضي المستردة في اليوم الأول

2017-05-17 21:32:30

قال اللواء نائل ثروت، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية ، باسترداد أراضي الدولة تم تشكيل غرفة عمليات واجتماع عاجل بالوزارة لضمان سرعة تنفيذ التكليفات على الفور بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأضاف ثروت خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية«صدى البلد»، أن اليوم الأول للحملة أسفر عن استرداد 320 فدانا ، استغلها أصحاب النفوس الضعيفة ، وبيعها للبعض بأموال تقدر بالملايين ، موضحًا أن هذه التعديات تمت في الفترة التي شهدت انفلاتا أمنيا إبان ثورة 25 يناير.

وقال إنه تم إزالة التعديات ولم يحدث أي شيء مع الجمهور سوى بعض المناوشات البسيطة مشيرًا إلى أن تلك الحملات مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي وبصفة مستمرة حال وجود أي مخالفات .

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