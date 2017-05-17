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الصحفيين: تعويم الجنيه أنقذ الدولة من الخراب
نقابة الصحفيين

الصحفيين: تعويم الجنيه أنقذ الدولة من الخراب

2017-05-17 21:28:51

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة ، نقيب الصحفيين ، إنه حال عدم اتخاذ قرار تعويم الجنيه ومجموعة الإصلاحات التي تم اتخاذها كنا سنكون امام «خراب الدولة» وبمعنى ادق مثل الجبل الورق الذي ينتظر الريح لكي ينهار، موضحًا أننا لا يمكن أن نستمر علي الدعم الخليجي دون العمل وافتتاح وبناء الدولة الحديثة ، لافتًا إلي ان الإصلاح كان ضرورة وليس خيارا .

وأضاف سلامة ، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ، في برنامج«صالة التحرير» المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أن أي دولة من دول العالم يحكم الإقتصاد نظرية الأواني المطرقة ، بمعنى ان أي خطوة في الاقتصاد سلبًا وإيجابًا مرتبطة بالاقتصاد وتتفاعل معه ، مشيراص إلي ان الإصلاح كان ضرورة لإنقاذ الدولة المصرية مثلما حدث في 30 يونيو ومن هنا تختلف الرؤية نحو المستقبل بناء علي المعطيات علي الأرض وليس دراسات مكتوبة

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