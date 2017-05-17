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انقطاع المياه بعدة مناطق بمحافظة القاهرة 12 ساعة لإجراء أعمال الصيانة
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

انقطاع المياه بعدة مناطق بمحافظة القاهرة 12 ساعة لإجراء أعمال الصيانة

2017-05-17 21:22:46

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق “زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها – مشروع 207 عمارة ( 4000) – معهد الحرب الإلكترونية – إسكان زاهر – جبل الكعبة – إسكان مدينة نصر الجديدة – الهجانة المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة” لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الخامسة عصرالجمعة وحتى الخامسة صباح السبت، بسبب القيام بأعمال الصيانة.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم خلال الفترة المذكورة.

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