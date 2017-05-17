قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حالة الطوارئ تؤكد عدم التردد فى حماية بلادنا مهما تطلب الأمر ، كما أن رد فعل النخب يعكس فهمهم ووعيهم بالمخاطر التى تواجه الدولة.

وأضاف السيسي، خلال حواره في الجزء الثاني لرؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية”، أن الأزهر له مكانة كبيرة في مصر وخارجها ونحن مصرون على أن ينهض بدوره، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى يتحرك للأمام ودور الهيئات كبير وسيكتمل بعد صدور قانون الصحافة والإعلام.