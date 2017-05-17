تأهل الأرجنتيني خوان مانويل ديل بوترو إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس ذات الألف نقطة بالفوز على البريطاني كيلي إيدموند بمجموعتين دون رد 7-5 و6-4 .

وبهذا الفوز يلعب البطل الارجنتينى مع الياباني كي نيشيكوري في ثمن النهائي، والذي تأهل بعد تغلبه على الاسباني ديفيد فيرير بنتيجة 7-5 و6-2 .

وتعد هذه المواجهة الأولى على الاراضي الترابية بين ديل بوترو ونيشيكوري حيث لعب البطلان من قبل خمس مرات (4 على الاراضي الصلبة ومرة على الملاعب العشبية)، وفاز اللاعب الارجنتيني في أربع مواجهات مقابل فوز لنيشيكوري .