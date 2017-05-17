في استجابه سريعة للإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc المذاع على شبكة قنواتdmc، قامت جمعيات الشيخ الحصري، ومصر الخير، ومعًا من أجلكم، وجمعية أنا مصراوية، بمد قرية سيف النصر بمنطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية، وكافة القرى المجاورة لها، بكل احتياجتها من طعام ولبن أطفال وملابس ولحوم وأدوات مطبخ.

جديرٌ بالذكر، أن الإعلامية إيمان الحصري، عرضت من خلال برنامجها، تقرير تليفزيوني عن قرية سيف النصر، يرصد معاناة أهالي القرية من الفقر ونقص الطعام وعدم توافر شبكات الصرف الصحي وكافة الوسائل الضرورية للمعيشة، ودعت إلى مساندتها.