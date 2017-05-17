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سيدات سلة الأهلي تفوز على الشمس بدوري السوبر
سيدات الاهلي كرة سلة

سيدات سلة الأهلي تفوز على الشمس بدوري السوبر

2017-05-17 21:07:31
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق سيدات كرة السلة بالأهلي الفوز علي الشمس بنتيجة 60-47 مساء اليوم الأربعاء في اطار الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الثانية النهائية لبطولة دوري السوبر والمقامة بصالة الشرقية للدخان.

رفع الأهلي رصيده الي 19 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن سبورتنج الوصيف قبل جولتين من نهاية المسابقة.

تلعب سيدات الأهلي في الجولة قبل الأخيرة في الثامنة مساء بعد غد الجمعة أمام سموحة.
يذكر أن سيدات الأهلي بقيادة المدير الفني ايهاب الألفي قد توجن هذا الموسم بلقبي دوري المرتبط وكأس مصر.

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