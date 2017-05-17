قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض باستراتيجية ذات آمال عريضة.

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، وينشر في عدد الأهرام غدًا الخميس.

وعلق الرئيس السيسي، على الانتخابات الفرنسية، قائلًا: “لا أنسى مشهد أولاند مودعًا ماكرون بكل لطف وأمان.. وأتمنى تكراره في مصر”.

وعن الأحداث في سوريا، قال السيسي، “نرفض استمرار الشعب والدولة السورية أسرى للجامعات الإرهابية المتطرفة.. ومصر لن تستعيد عافيتها إلا بانتشال الدولة العربية من الأزمات”.

وأكد السيسي، أن مصر لها دورًا إيجابيًا لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مضيفًا أن رفع حظر التسليح عن جيشها الوطني أساس تحقيق الاستقرار من أجل عودة الدولة”.

وحول العلاقات المصرية السوادنية، قال الرئيس، “لا أقبل بأي محاولة للنيل من عمق العلاقات المصيرية بين مصر والسودان”.

وفي الشأن الإثيوبي، قال الرئيس السيسي، “اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا على إزالة جميع مسببات التوتر بين البلدين”.