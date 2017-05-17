هتفت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر والشرقية ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري واللاعبين بهتاف: “العب كورة يا عم خلي عندك دم.”

يأتي هذا في ظل الاداء السيئ الذي يقدمه الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعل جماهير الفريق في حالة من الغضب الشديد خلال هذه الفترة.