 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 11:10 مساءً
روابط سريعة
‏جماهير الأهلي تهتف ضد لاعبيها أمام الشرقية
جماهير الاهلي - جمهور الاهلي - التراس اهلاوي - اولتراس اهلاوي

‏جماهير الأهلي تهتف ضد لاعبيها أمام الشرقية

2017-05-17 21:51:59

هتفت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر والشرقية ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري واللاعبين بهتاف: “العب كورة يا عم خلي عندك دم.”

يأتي هذا في ظل الاداء السيئ الذي يقدمه الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعل جماهير الفريق في حالة من الغضب الشديد خلال هذه الفترة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3