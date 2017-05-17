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السيسي: الفتاوي غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي: الفتاوي غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني

2017-05-17 21:02:33

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفتاوى غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني، مشيرًا إلى أن رد فعل الشعب عليها أبلغ رد.

وأضاف السيسي، خلال الجزء الثاني من حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، وينشر في عدد الأهرام غدًا الخميس، أن الحكومة تدرس برامج ومقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاعها بمعدل يزيد على 3 أمثال نسبة الزيادة في الصين.

وتابع الرئيس، أنه سيعقد مؤتمرًا دوليًا للشباب في شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن هناك مسئولين أجانب طلبوا الحضور للاطلاع على هذه الفكرة العبقرية.

وأكد الرئيس السيسي، أن الإرهاب لم يهدد بقاء الدولة، وأن شعب مصر وحده صاحب القرار.

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