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مصرع عمال في موقع إنشاءات عسكرية قطري
سلطان المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية القطري ‎

مصرع عمال في موقع إنشاءات عسكرية قطري

2017-05-17 21:03:55

قالت قناة “سكاي نيوز” إن 3 عمال لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث وقع بموقع إنشاءات تابع للقوات المسلحة القطرية.

وأضافت القناة أن قطر تتعرض لانتقادات من جماعات حقوقية تتهمها بانتهاك حقوق العمال.

وفي يناير الماضي، سقط بريطاني ميتا أثناء عمله في استاد خليفة الدولي بالدوحة في حادث قالت الهيئة المنظمة لكأس العالم بقطر إنها تحقق فيه، وكانت تلك ثالث حالة وفاة في أحد مواقع كأس العالم 2020 في العام الماضي.

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