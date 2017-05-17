حقق فريق الشرقية مفاجأة، وخطف تعادلا ثمينا من ضيفه الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام بالقاهرة، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 45 عن طريق مدافعه سعد سمير، ثم تعادل الشرقية في وقت قاتل في الدقيقة 82 عبر لاعبه فادي فريد.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 75 نقطة في صدارة جدول الدوري، وبفارق 12 نقطة عن مصر للمقاصة الوصيف، كما ارتفع رصيد الشرقية إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.