الصناعات المغذية بالهندسية: الشركات المصرية لها فرصة كبيرة بالسوق الكيني2017-05-17 20:58:13
قال أحمد وصفي ممثل شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان فرص الشركات المصرية التابعة للقطاع كبيرة فى السوق الأفريقي ، مشيرا إلى أن قطاع السيارات في السوق الكيني كبير ويقوم بالاستيراد مكونات السيارات من الخارج .
وأوضح وصفي في تصريحات خاصة على هامش مشاركة الشعبة في معرض الصادرات المصرية الاولى بالعاصمة الكينية نيروبي والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المعارض ومكتب التمثيل التجاري بكينيا ، أنه سيقوم برفع تقرير للشعب يوصي فيه بضرورة تنظيم بعثات تجارية إلى السوق الكيني بصفة دورية خاصة أن أسعار المنتجات المصرية منخفضة بالنسبة للمنتجات المنافسة الموجودة بالسوق ، فضلا عن أن فترة الشحن أصبحت قليلة لا تستغرق أسبوعين.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع عضو لجنة صناعة السيارات الكيني والذي اكد على أن لديهم سوقا واعدا جدا خاصة فى مجالات قطع الغيار ، مشيرا الى أن أغلب الأنواع لا يتم إنتاجها هنا فضلا عن وجود أصناف جديدة يتم إنتاجها في مصر ولم تدخل السوق الكيني بعد ،مؤكدا أن قطع الغيار التي تنتج في بمصر تتناسب مع منتجات الشركات الموجودة في كينيا.
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