قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، أنه “ليس لديه وسيلة لمعرفة” كيف يمكن أن يكون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد حصل على محضر اجتماع بالمكتب البيضاوى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسؤولين روس.

وقال بوتين اليوم إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يكشف أى أسرار خلال اجتماع فى واشنطن مع مسؤولين روس وعرض إثبات ذلك بتزويد الكونجرس بمحضر الاجتماع، لكن سياسيا أمريكيا بارزا من الحزب الجمهورى قال أنه ليس لديه ثقة تُذكر فى أى شيء قد يقدمه بوتين، وكان مسؤولان أمريكيان قالا يوم الاثنين، أن ترامب كشف معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عندما التقيا الأسبوع الماضى بشأن عملية مزمعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مما أدخل البيت الأبيض فى جدل جديد خلال فترة ولاية ترامب التى لم تبدأ سوى منذ بضعة أشهر.

ودافع ترامب، الذى تلازم إدارته مزاعم بشأن مساعدة روسيا له فى الوصول إلى البيت الأبيض، عن قراره بحث معلومات المخابرات مع الروس بعدما أزعجت التقارير الإعلامية عن الاجتماع بعض الساسة الأمريكيين والأجانب.