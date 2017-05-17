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"البدوي": شركة كبرى لتوزيع الأدوية تتهرب من الضرائب
أدوية - صورة أرشيفية
أدوية - صورة أرشيفية

"البدوي": شركة كبرى لتوزيع الأدوية تتهرب من الضرائب

2017-05-17 20:55:47

كشف الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان إحدي شركات توزيع الأدوية الكبري في مصر تقوم بالتلاعب في الفواتير الخاصة بأصحاب الصيدليات دون علمهم، بالإضافة إلي تزوير أختام أصحاب الصيدليات لتتمكن من التهرب من الضرائب بالتنسيق مع مافيا الأدوية بالسوق المصري من خلال تحديدها لهامش ربح أعلي من الحقيقي.

وكشف «البدوي» عن أن حجم تعاملات الشركة يصل إلي 12 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلي أن الشركة تمارس جريمة التهرب الضريبي بزعم قيام رئيس مجلس الإدارة برصد مبلغ كبير للتبرع به لصندوق «تحيا مصر».

وأشار إلي أن الشعبة بدأت في اعداد ملف بتجاوزات الشركة بالتعاون والتواصل مع أصحاب الصيدليات، مؤكداً تلاعبها بهوامش الربح ونسب ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، وأكد تقدمه خلال أيام ببلاغ للنائب العام بوقائع فساد الشركة والمطالبة باسترداد حق الدولة.

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