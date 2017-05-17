تقديرا للدور الرائد الذي يلعبه بنك عَوده – مصر في دعم وتنمية وتطوير القطاع المصرفي المصري، والمساهمة في الإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية، منح الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بنك عَوده – مصر ” جائزة التميز المصرفي من حيث تطور الأداء ” داخل السوق المصرفية المصرية .

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2017 والذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام الثاني على التوالي وعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية .

وتسلم “جائزة التميز المصرفي من حيث تطور الأداء في مصر” محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك عَوده – مصر من الدكتور جوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وسام فتوح الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وبحضور الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

وأعرب محمد عباس فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك عَوده – مصر، عن سعادته بحصول البنك على تلك الجائزة الهامة والتي تؤكد على التطور الكبير في حجم أعمال البنك ومؤشراته المالية داخل السوق المصرفية المصرية مدعوما بالاستراتيجية التوسعية التي يتبناها وحرص البنك على تنويع مصادر الدخل من القطاعات المصرفية والأنشطة المختلفة بهدف ضمان استدامة الأداء المتميز مع تحسن المؤشرات المالية .



وأشار عباس فايد الى نجاح بنك عَوده – مصر ، في تحقيق نتائج أعمال جيدة وتطور ملحوظ في مؤشراته المالية فاقت كافة التوقعات خلال العام الماضي 2016، حيث سجل بنك عـَـوده صافي أرباح بلغت 734 مليون جنيه بزيادة قدرها 40٪ عن صافي أرباح 2015 ، كما نمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 30٪ لتصل الي 24.1 مليارجنيه، في حين ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 23% مسجلة نحو 39.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة21% لتصل لنحو 45.2 مليار جنيها .

ويعد الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الدار الجامع للمصرفيين العرب والمتحدث بإسمهم ، حيث يضمّ نحو 400 عضو عامل، وأكثر من 200 عضو مشارك يمثلون المهن المصرفية المختلفة في أنحاء الوطن العربي وبلدان العالم .