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ترامب: سأبحث مع زعماء المنطقة محاربة الإرهاب
دونالد ترامب

ترامب: سأبحث مع زعماء المنطقة محاربة الإرهاب

2017-05-17 20:51:42

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه سيسعى خلاله زيارته للسعودية وعبر القمم التي سيعقدها في الرياض إلى التعاون من أجل لمكافحة ومحاربة الإرهاب الأصولي.

من جانب آخر عبر ترامب عن غضبه إزاء المشكلات السياسية التي يواجهها، قائلاً إن الظلم اللاحق به لم يشهده رئيس أمريكي على مر التاريخ.

وحض ترامب في مستهل كلمته في أكاديمية حرس السواحل الأمريكيين الخريجين على الاقتداء به، قائلا “قاتلوا، قاتلوا قاتلوا. لا تستسلموا أبدًا. وستجري الأمور بخير”.

ثم أضاف “لم يعامل أي سياسي في التاريخ، وأقولها بثقة كبيرة، بمثل هذه الطريقة السيئة أو (يتعرض لمثل) هذا الظلم. لا يمكن أن تدعوهم يحبطون عزيمتكم”.

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