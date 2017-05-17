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رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

2017-05-17 20:40:57

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1123 لسنة 2017، بأن يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017، ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية وزارة الصحة والسكان - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الهيئة الوطنية للإعلام - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للطفولة والأمومة.

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