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رئيس الوزراء يقرر السماح لهيئة التمنية الصناعية بإنشاء شركة مساهمة
تصريح التنمية الصناعية

رئيس الوزراء يقرر السماح لهيئة التمنية الصناعية بإنشاء شركة مساهمة

2017-05-17 20:39:23
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 «مكرر ب» الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1128 لسنة 2017، والذي نص على التصريح للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التنمية الصناعية”.

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