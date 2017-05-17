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الزمالك يعلن قائمته لمواجهة دجلة
تدريبات الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة دجلة

2017-05-17 21:05:14
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي ايناسيو عن قائمة الأبيض لمواجهة فريق وادي دجلة غدا الخميس في إطار الجولة 29 للدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد بتروسبورت.

وضمت القائمة 18 لاعبا وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وعلي فتحي وأحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: ستانلي أوهاتشي وإيمانويل مايوكا وحسام باولو.

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