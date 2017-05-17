قال خالد جلال مدير الكرة بفريق الزمالك، إن محمد إبراهيم لاعب الفريق حصل على إذن من البرتغالي أوجستو إيناسيو بمغادرة مران اليوم في بتروسبورت بسبب حالة وفاة جد زوجته.

وحضر محمد إبراهيم إلى ملعب بتروسبورت وعقد جلسة مع المدير الفني وأخطره بحالة بالأمر، بوفاة جد زوجته خلال توجهه إلى خوض التدريب.

وينضم محمد إبراهيم مساء اليوم إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة دجلة بعد أن يحضر الجنازة.

