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ارتفاع اسعار الدواجن بالسوق مسجلة ٣٧ جنيها للكيلو
بيع الدواجن

ارتفاع اسعار الدواجن بالسوق مسجلة ٣٧ جنيها للكيلو

2017-05-17 20:39:29
محمد منصور ووكالات

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات، اليوم الأربعاء مسجلة 30 جنيها للكيلو داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيهًا.

وقالت مصادر بشعبة الثروة الداجنة أن الدواجن الساسو تسجل 32 جنيها، والأمهات البيضاء تسجل 23 جنيها.

وأشار تجار بالسوق إلى أن الكتكوت الأبيض يسجل سعر يتراوح بين 6 و6.50 جنيهات، وكرتونة البيض الأبيض تسجل 30 جنيها، البيض الأحمر 31 جنيها.

وعرضت سلاسل محلات تجارية الدواجن المجمدة ٨٠٠ جرام ب ٣٢ جنيه بعد كانت ب ٢٢ جنيه.

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