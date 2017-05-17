ذكرت عدد من التقارير الصحفية أن الفنان المصري عمرو دياب حضر حفل زفاف ابنة الفنانة منى عبدالغني، وكانت بصحبته الفنانة دينا الشربيني.

تم تداول صورة للفنان عمرو دياب وهو بصحبة عدد من الفتيات، وكانت واحدة منهن تخفي وجهها وأكد البعض أنها الفنانة دينا الشربيني.

وذكر بعض الحضور أن الفنان عمرو دياب انفعل بعد التقاط صور له، رغم ان هذا امر غير معتاد منه، وخاصة أنه معتاد على التقاط الصور له في كل مناسبة.

يُذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، وخاصة بعد سفرهما معا إلى الإمارات ولكن لم يعلق أي من النجمين على هذا الخبر.