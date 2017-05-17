حريق هائل يلتهم 7 منازل بأسيوط دون خسائر بشرية2017-05-17 20:22:52
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، على حريق هائل اندلع بأحد المنازل، وامتد لـ 6 منازل مجاورة، بمنطقة أولاد عمرو بالغنايم بحري التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط.
تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة أولاد عمرو بالغنايم بحري، باندلاع حريق بمنزل أحد المواطنين وامتد للمنازل المجاورة.
وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المواطن عماد عبد الحميد، موظف بالمركز الطبي، وامتد لعدد 6 منازل مجاورة منها منازل المواطنين ممدوح العريان، عبد اللطيف عبد المجيد سالم، وعمرو محمود عبدالله، وعبد العزيز محمود عبد الرحيم، عامل بالفصل الواحد، وآخرون.
وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وقوع وفيات أو مصابين وجارٍ كشف أسباب الحريق وحصر التلفيات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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