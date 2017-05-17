تستضيف قناة “الغد” الإخبارية، رئيس إيران الأسبق، أبو الحسن بني صدر، خلال “لقاء خاص”، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث الرئيسي الإيراني الأسبق، أبو الحسن بني صدر، عن مُرشح الرئاسة المحافظ الذي يُوصف بأنهُ قاتلٌ تاريخي وهو، السيد إبراهيم رئيسي.

ويُؤكد أبو الحسن بني صدر، على وجود لا مبالة لا سابق لها إلى هذا الوقت، وأن فكرة ولاية الفقيه أصبحت ميتة فعلاً، ولم يَعد أحدٌ يُؤمن بها، حتى داخل النظام لا يُؤمن أحد بهذه الفكرة.