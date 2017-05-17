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شاهد.. أول فيديو مسرب لبرنامج "رامز تحت الأرض"
رامز تحت الأرض

شاهد.. أول فيديو مسرب لبرنامج "رامز تحت الأرض"

2017-05-17 20:09:02

تم تسريب فيديو للمشاهد الأولى لبرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد والذي يحمل اسم «رامز تحت الأرض»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

فكرة البرنامج تدور حول اصطحاب الفنانين في جولة داخل الصحراء لتصوير برنامج تليفزيوني و فجأة يشعرون أن سيارتهم  يتم سحبها داخل رمال متحركة و يتعالي الصراخ و ضربات القلب و يرون حيوانات و يشعرون بالموت و السائق لا يقدر على مقاومة الرمال.

و من المواقف التي تزيد من رعب النجوم ظهور سحلية ضخمة تم تصميمها خصيصًا من قبل فريق متخصص و هذا الفريق هو المتخصص في أفلام جيمس بوند، والسحلية الكترونية تتحرك بواسطة رامز جلال الذي يقوم بقيادتها.

وبعد أن يشعر الفنان أن السحلية قادمة لابتلاعه هو و كل من داخل السيارة يظهر رامز جلال من داخلها و يفاجئ الفنان.



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