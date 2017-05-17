عد الطبخ مغامرة غير محسوبة النتائج لدى كثيرين، خاصة ممن يتعرضون لتجربة السفر والغربة عن أهلهم، دون وجود خبرة سابقة في الطبخ، ومع أن شراء الطعام الجاهز والأكل السريع ربما يقدم حلّاً لبعضهم، لكن لإعداد الطعام البيتيّ مذاقه الفريد، ويحوّل مطبخك التقليدي إلى مطبخ من طراز رفيع ذي 5 نجوم.

تقتحم التكنولوجيا، بشكل مخيف، حياتنا بتفاصيلها كافة، ولا تنفصل هواتفنا الجوالة عنا في العمل أو مع أطفالنا في غرفة المعيشة، لكن هذه المرة يقتحم الهاتف مكاناً جديداً ومختلفاً، وهو المطبخ؛ إذ نقدم لكم في هذا التقرير تطبيقات حديثة، يمكنكم من خلالها، بغض النظر عن خبرتك في صناعة الطعام من عدمها، إعداد وجبات طعام يومية جديدة، والإبداع في إنتاج أصناف مختلفة ولذيذة من أطباق الطعام المقلي والمشوي، والتغلب على الحيرة التي تواجهلث الكثيرات من ربات البيوت في ترتيب أجندة الوجبات الأسبوعية.

1. تطبيق موسوعة الطبخ

يعد من أوسع التطبيقات العربية في تقديم مجموعة ضخمة من وصفات الطبخ المتنوعة، وذلك من خلال ١٣ تصنيفاً مختلفاً، تضمّ كل منها وصفات طبخ كثيرة، مثل قوائم الحلويات، والمقبلات، والمعجنات، والسلطات، واللحوم، والدجاج، والمأكولات البحرية، والمخللات، والشوربة.

ويقدم التطبيق شرحاً وافياً لمكونات كل وجبة بالتفصيل وطرق عملها، ويضيف مؤخراً ميزة رائعة بإمكانية البحث عن وصفة معينة، ويُتاح هنا التحميل المجاني للتطبيق من متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

2. تطبيق أطباقي

يجمع تطبيق أطباقي مجموعة من وصفات الطعام العربية والعالمية، وألذّ المأكولات التي يصنعها مشاهير الطبخ في العالم العربي، مثل الشيف منال العالم، والشيف ديما حجاوي، بالإضافة إلى العديد من وصفات زيتونة.

يعدّ من تطبيقات الطبخ واسعة الانتشار، وبخطوات بسيطة وسهلة ومقادير واضحة، يساعدك “أطباقي” في صنع وجبات مميزة وجديدة، تعد إضافة رائعة للأطباق التي تصنعها، وتكسر حاجز الملل من الطعام المعتاد.

3. تطبيق وصفات طبخ

يضم “وصفات طبخ” قائمة ضخمة من الأكلات العالمية، والأطباق الشامية، والليبية، والتونسية، والفرنسية، والصينية، والإيطالية، والأميركية، إلى جانب كثير من وصفات المعجنات، والسلطات، وكثير من أنواع الشوربة غير المعتادة، مثل شوربة الدجاج بالكريمة.

مثلما يقدم التطبيق فرصة رائعة لمن لديه أحد مكوّنات الطعام، ويجد حيرة في تحديد نوعية الطعام الذي يرغب في إعداده، من خلال البحث باسم المكوّن، مثل “لحم”، والضغط على زر البحث، ليظهر له جميع الوصفات التي تحتوي على لحم؛ ليختار ما يناسبه من بينها.

4. تطبيق المطبخ العربي

يقدم التطبيق لمستخدمي أجهزة آبل وأندرويد، مجاناً، دليلاً واسعاً للمطبخ الشرقي والغربي، متناولاً أطباقاً أولية، وأطباقاً ساخنة، وأطباقاً باردة، والوصفات الكاملة للأطباق الرئيسة، بالإضافة للمقبلات والحلويات، وأجمل وصفات الطعام من المطبخ الخليجي، وأشهر الأطباق الخليجية.

5. المطبخ الشامي حاضر بقوة في تطبيقات الهاتف

لم يغفل متجر التطبيقات الانفراد بتطبيقات متخصصة في المطبخ الشامي وأطباقه العريقة، مثل الكبة بالصينية، والكبة السفرجلية، والحمص الشامي، موزعة في 8 أقسام، ما بين السلطات، والمخللات، والمقبلات، والحلويات، والأطباق الرئيسية، والشوربة.

6. تطبيق BigOven

هو تطبيق خطير في مجال الطبخ؛ إذ يحتوي على أكثر من 359 ألف وصفة طعام، ويعطيك القدرة على الدخول ضمن مكتبة ضخمة من الأكلات المتنوعة، تجعل عملية الطبخ بسيطة، وتوفر لك وقت التفكير في نوعية الطعام الذي تودّ إعداده، مع تقديم ميزة اجتماعية رائعة، تتيح لك معرفة نوعية الطعام التي يصنعها أصدقاؤك وعائلتك ونجومك المفضلون.

7. تطبيق Kitchen Stories

من التطبيقات المحبوبة للملايين، يجمع عالم الطبخ كله في جيبك بالهاتف، بصور وخطوات واضحة يسهّل عليك إعداد مختلف أنواع وصفات الطعام، مع فيديوهات للشرح، ومزود بوصفات لذيذة وسهلة، بعضها نباتي، وبعضها كلاسيكي، وبعضها إبداعي غير تقليدي، ومزود بالشرح الوافي خطوة بخطوة، والفيديوهات التي تُحدّث أسبوعياً، وكل هذا مجاناً تماماً.