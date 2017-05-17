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التشكيلة الرسمية لنهائي الكأس الإيطالية
يوفنتوس

التشكيلة الرسمية لنهائي الكأس الإيطالية

2017-05-17 20:25:48
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره لاتسيو في نهائي كأس ملك إيطاليا التي ستنطلق بعد قليل

وجاءت التشكيلة لتضم : بوفون ، أوديرو، ليشنشتاينر، بن عطية، ماثيو، ليمينا، اسامواه، ستورارو ، كوادرادو، ليريس، كين

فيما جاءت تشكيلة لاتسيو لتضم : ستراكوشا ، باستوس ، دي فري ، والاس ، باستا ، بارولو ، بيليا ، ميلينكوفيتش ، لوليتش ، ايموبيلي ، كيتا .

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