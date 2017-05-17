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مانشستر يونايتد - توتنهام

2017-05-17 20:08:16
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد التي ستواجه نظيره ساوثهامبتون في لقاء الجولة الـ 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وجاءت التشكيلة لتضم: روميرو ، بايلي د جونز ، سمالينغ ، دارميان ، تونزيبي ، فيلايني ، ماتا ، روني ، ميختاريان ، مارسيال

فيما جاءت تشكيلة ساوثهامبتون كالآتي: فورستر ، سيدريك ، ستيفانيس ، يوشيدا ، تارغيت ، روميو ، ديفيس ، بروس ، تاديتش ، ريدموند ، غابياديني

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