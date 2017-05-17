نفت الفنانة السورية كندة علوش حملها من زوجها عمرو يوسف، وتهكمت على اللذين نشروا هذا الخبر بقولها: “والله! طب ألف مبروك ماكان عندي علم منيح خبرتوني”.

وعبرت عن استيائها من نشر موقع أحد القنوات الفضائية الكبرى لهذا الخبر، بقولها: “وقت مواقع تافهة بتنشر هيك أخبار بقول عادي.. بس انتو أكاونت لقناة محترمة عيب تساهمو بنشر اشاعات”.

وكانت كندة علوش قد حرصت على مرافقة زوجها الفنان عمرو يوسف لحفل الموريكس دور، لتسلم جائزة أفضل فنان عربي عن دوره في مسلسل “جراند أوتيل”، وقد أطلت بفستان اسود منفوش من اسفلن ومزركش بالكثير من الألوان.