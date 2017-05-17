 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 08:16 مساءً
روابط سريعة
كندة علوش تكشف حقيقة حملها
عمرو يوسف و كندة علوش

كندة علوش تكشف حقيقة حملها

2017-05-17 20:00:54

نفت الفنانة السورية كندة علوش حملها من زوجها عمرو يوسف، وتهكمت على اللذين نشروا هذا الخبر بقولها: “والله! طب ألف مبروك ماكان عندي علم منيح خبرتوني”.

وعبرت عن استيائها من نشر موقع أحد القنوات الفضائية الكبرى لهذا الخبر، بقولها: “وقت مواقع تافهة بتنشر هيك أخبار بقول عادي.. بس انتو أكاونت لقناة محترمة عيب تساهمو بنشر اشاعات”.

وكانت كندة علوش قد حرصت على مرافقة زوجها الفنان عمرو يوسف لحفل الموريكس دور، لتسلم جائزة أفضل فنان عربي عن دوره في مسلسل “جراند أوتيل”، وقد أطلت بفستان اسود منفوش من اسفلن ومزركش بالكثير من الألوان.

كندة علوش

كندة علوش

كندة علوش

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3