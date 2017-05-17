أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضاء مؤسسة محترمة، وقضاة مجلس الدولة وضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقًا للقانون والمصلحة الوطنية.

وأضاف خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن العرب والفلسطينيين مستعدون للسلام وهناك فرصة يجب اغتنامها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو الرقم الحاسم في الحل.

وعن ترشحه لفترة رئاسة ثانية، أجاب السيسي قائلا: “لكل حادث حديث”.