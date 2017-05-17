أعلن زين الدين زيدان تشكيلة فريقه ريال مدريد التي ستواجه نظيره سيلتا فيجو في لقاء الجولة الـ 21 المؤجلة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

تشكيلة ريال مدريد الرسمية : نافاس ، دانيلو ، راموس ، فاران ، مارسيلو ، كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ، ايسكو ، كرستيانو ، بنزيما

فيما جاءت تشكيلة سيلتافيجو لتضم: سيرجيو ، مايو ، كابرال ، رونكاليا ، جوني ، بابلو ، يوزاليد ، واس ، سيستو ، اسباس ، جوديتي