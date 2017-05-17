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فيديو .. اشتباكات بين حرس أردوغان ومتظاهرين في واشنطن
رجب طيب اردوغان رئيس تركيا

فيديو .. اشتباكات بين حرس أردوغان ومتظاهرين في واشنطن

2017-05-17 20:37:54

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو ومجموعة من الصور تظهر لقطات صادمة للاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وحرسه في واشنطن أثناء حضوره لاجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض.

وقالت السلطات إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح وتم اعتقال اثنين خلال المشاداة التي وقعت خارج مقر إقامة السفير التركي.

وظهر في الفيديو المثير للقلق حرس الرئيس وهم يركلونهم في الأرض مرارًا وتكرارًا في الرأس، ويظهر اثنان من كبار السن وهم ينزفون من رؤوسهم وملابسهم مغطاة بالدم.

وحدث هذا أثناء التقاء الرئيس التركي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة، وبعد مغادرة أردوغان البيت الأبيض امتدت التوترات حول القضية الكردية على شارع واشنطن.

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