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وزر الداخلية يصدر قرارا بتعديل أحكام قانون المرور
مجدي عبد الغفار ـ عيد الشرطة

وزر الداخلية يصدر قرارا بتعديل أحكام قانون المرور

2017-05-17 19:52:43
خاص - محيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 111 تابع، الصادر في 15 مايو 2017، قرار وزارة الداخلية رقم 90 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

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