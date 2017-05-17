نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، دخول ناديه في مفاوضات مع الثنائي محمد عنتر لاعب فريق الأسيوطي، وصالح جمعة لاعب الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادي الزمالك في ضم “عنتر وجمعة” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعبين.

وقال أحمد مرتضى - في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الأربعاء - إن الزمالك لم يطلب ضم محمد عنتر من الأسيوطي كما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن صالح جمعة لاعب الأهلي خارج حسابات الزمالك تماما، وأن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب.