ترأس السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع لجنة إدارة صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للمحاسبات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل دور الصندوق لتنشيط برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال استخدام كاافة وسائل التمويل المتاحة بالاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالشركات لتمويل مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وقررت اعتماد ميزانية الصندوق عن العام 2013/2014.

وفى ضوء تنفيذ برنامج إصلاح الشركات المتعثرة من خلال صندوق إعادة الهيكلة ، ودعما لجهود الشركات القابضة ، اعتمدت اللجنة ما تم ضخه من صندوق التمويل خلال الفترة من 1/8/2016 وحتى 30/4/2017 بإجمالى مبلغ 75.9 مليون جنيه وذلك لإزالة الاختناقات المالية في بعض الشركات.

كما وجه السيد الوزير بضرورة دراسة إعادة تنظيم عمل الصندوق في ضوء قرارات إنشائه واختصاصاته، بالإضافة إلى دراسة بعض التعديلات المقترحة في قرار إنشاء وتنظيم الصندوق.