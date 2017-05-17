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ليفاندوفسكى : أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق أكثر من البحث عن لقب الهداف
ليفاندوفيسكي

ليفاندوفسكى : أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق أكثر من البحث عن لقب الهداف

2017-05-17 19:37:16

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني أنه لا يفكر في الفوز بلقب هداف البوندسليجا هذا الموسم بقدر ما يريد أن يحقق الأهداف التي وضعها لنفسه قبل الموسم.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي البافاري “إن الحصول على جائزة الهداف لا يشغلنى بل انى أريد اللعب دائمًا من أجل الفريق، كما أسعى من أجل تخطي الـ30 هدفًا”.
وأضاف اللاعب الدولي البولندي “إذا سجلت هدفًا في مباراة السبت القادم فإننى سأتخطى سجلي الشخصي (حيث أنه كان قد سجل 30 هدفًا الموسم الماضي في البوندسليجا) وهذا ما أريد إنجازه”.
يذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 30 هدفًا بفارق هدف واحد عن بيير أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.. ويتصدر بايرن ميونخ جدول “البوندسليجا” الذي حسمه بالفعل لصالحه برصيد 79 نقطة.

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