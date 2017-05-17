اختبار طبي يحدد موقف أيمن حفني من لقاء دجلة

أكد خالد جلال مدير الكرة بالزمالك أن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق سيخضع إلى اختبار طبي على هامش تدريبات اليوم التي ستقام علي ملعب بتروسبورت.

وقال جلال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي أن أيمن فريد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك سيحدد موقف حفني من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاختبار الطبي.

ويعاني حفني من الإصابة من رشح في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دحلة غدا في الجولة 29 من الدوري.