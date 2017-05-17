قرر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، أن يتم تسليم كأسي دوري أبطال أوروبا “للرجال والسيدات”، والدوري الأوروبي، لقادة الفرق الفائزة بها من داخل أرض الملعب وذلك بدءا من هذا العام.

وجاء قرار تشيفرين، وفقا لكلماته التي نقلها الاتحاد القاري للعبة، استنادا على أن “الملعب هو مسرح اللاعبين ومن المنطقي أن يحتفلوا بإنجازاتهم عليه”.

وأضاف “ومن المنطقي أيضا أن ينزل المسئولون لأرض الملعب من أجل الاحتفال مع اللاعبين في ملعبهم، وأن يعترفوا بمجهودهم من خلال تسليمهم الكأس والميداليات داخل الملعب”.

وسيقوم رئيس اليويفا بتسليم جوائز بطولة الدوري الأوروبي إلى قائد الفريق الفائز باللقب والذي سيكشف النقاب عنه يوم 24 مايو الجاري على ملعب “فريندز أرينا” بالعاصمة السويدية ستكوهولم بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.. ونفس الأمر سيتكرر مع الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال يوم 3 يونيو المقبل على ملعب “الألفية” بالعاصمة الويلزية كارديف بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فضلا عن نهائي السيدات قبلها بيومين على ملعب “كارديف سيتي” بين فريقي أوليمبيك ليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

وأعلن “اليويفا” أنه تم تخصيص أماكن للاحتفالات وتوزيع الجوائز داخل الملاعب الثلاثة، حيث سيستغرق تركيبها داخل الملعب أقل من خمس دقائق.