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إصابة 5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي ب6 أكتوبر
انقلاب سيارة شرطة

إصابة 5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي ب6 أكتوبر

2017-05-17 19:20:25

أصيب 5 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي أمام مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات المرور يفيد بانقلاب سيارة أمن مركزي أمام مسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بجوارهم بسرعة جنونية، حاول سائق سيارة الأمن المركزي مفاداتها، واختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها وإصابة 5 مجندين.

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