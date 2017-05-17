كشفت مصادر يمنية عن أن محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي ـ الذي أعلن تشكيل مجلس انتقالي جنوبي في عدن ـ اعترف لمقربين بالوقوع بالخطأ مرتين بل ووصفه بالفخ.

وقال عيدروس: “لقد وقعنا بالفخ مرتين، مرة عندما أعلنا أن مهمة المجلس إدارة شؤون الجنوب وكان يكفي في المرحلة الأولى إعلان أسماء أعضاء المجلس دون تحديد المهام، كون هذا أتاح فرصة تصنيفنا كانقلاب، وأثار حفيظة السعودية التي رأت في ذلك عرقلة لخطط التحالف وظهر ذلك جليا في الإعلام السعودي”.

وأضاف محافظ عدن المقال بحسب موقع “ناس تايمز” اليمني أن: “الفخ الثاني هو الموافقة على الانتقال إلى السعودية، حيث جعلنا التواجد في ضيافة السعودية مقيدين عن التصريحات وبعيدين عن الجمهور ولا نستطيع القيام بأي فعاليات بسبب قوانين الدولة المضيفة”، وقال عيدروس: “كان من الأفضل إرسال ممثلين عن المجلس للتفاهم”، كما أضاف أنه لا يتوقع عودته قريباً إلى عدن.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الجانب السعودي لم يلتق عيدروس الزبيدي أو هاني بن بريك حتى الآن، كما لم يلتق أي قيادات يمنية.

وأظهرت صور عديدة تواجد عيدروس الزبيدي في مطعم “جريف” بحي الصناعية القديمة بالرياض وهو حي شعبي تكثر فيه المطاعم اليمنية، كما ظهر في صور أخرى في بعض مطاعم الفنادق.

وتحدثت بعض المصادر عن أن عيدروس يرغب في العودة إلى منصب محافظ عدن مقابل حل المجلس التابع له أو تعيينه في منصب آخر رفيع.