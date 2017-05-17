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بالفيديو.. وصفة سحرية لتجنب تعب الصيام
الدكتور حسام موافي

بالفيديو.. وصفة سحرية لتجنب تعب الصيام

2017-05-17 19:17:06
متابعات

قدم الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة فى مصر، وصفة سحرية تجنب التعب خلال الصيام طوال شهر رمضان الكريم، مضيفًا إلى تقسيم الوجبات إلى 3 مرات.
وأوصى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، تقديم الشيخ خالد الجندي، “أن تكون وجبة الإفطار هي نصف رغيف جبنة بالطماطم وكوب شاي بلبن، وبعد صلاة العشاء والتراويح لحمة ورز وخضار ثم وجبات خفيفة في السحور”.
وأشار إلى رفض العزومات في رمضان، مؤكدًا أن الوجبات الدسمة على الإفطار ليست موجودة في جميع الدول العربية سوى مصر.



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