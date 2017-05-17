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ماتزاري يرحل عن تدريب فريق واتفورد الانجليزي
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ماتزاري يرحل عن تدريب فريق واتفورد الانجليزي

2017-05-17 19:17:23
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي اليوم رحيل مدرب الفريق، الإيطالي والتر ماتزاري، في 28 من مايو الجاري، على خلفية النتائج السيئة التي مني بها الفريق في البريميير ليج، وذلك عقب عام فقط من توليه الإدارة الفنية للفريق.
وذكر نادي شمال غربي لندن - في بيان اليوم /الأربعاء/ - انه “بعدما درس المجلس الإداري مع والتر ماتزاري أهداف وتطلعات النادي في المستقبل، قرر الاخير ترك منصبه كمدرب عقب المباراة الأخيرة فى الدوري الانجليزي”....وأضاف البيان: “نشكر والتر على ما قدمه لنادي واتفورد خلال العام الاخير.
وكان ماتزاري (55 عاما)، المدرب السابق لأندية أوروبية مثل نابولي وإنتر ميلان، تولى قيادة واتفورد في مايو 2016 بعقد ينتهى فى 2019 المقبل، وذلك خلفا للإسباني كيكي سانشيز فلوريس.
وتجمد رصيد واتفورد فى جدول ترتيب البريميير ليج عند 40 نقطة فى بالمركز السادس عشر، مبتعدا بست نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة، وذلك عقب خسارته للمرة الخامسة على التوالى فى الدورى بنتيجة 3-4 أمام تشيلسي.

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